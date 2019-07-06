Büyükşehirli eskrimciler umut verdi

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen U10-U12 ve U14 Eskrim Epe Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonası Sivas Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular şampiyonadan bir gümüş ve bronz madalya kazandı.

YÜZLERCE SPORCU KATILDI

U10-U12 ve U14 Eskrim Epe Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonasına Türkiyenin 81 ilinden yüzlerce sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonaya ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu eskrimcilerde katıldı.

İKİ MADALYA KAZANDILAR

U12 Bayan Epe Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Melike Karadavut 82 sporcu arasından gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi. Karadavut elde ettiği Türkiye ikinciliği sonrasında büyük sevinç yaşadı.

U14 BAYAN EPE BRANŞINDA BRONZ

U14 Bayan Epe Türkiye Şampiyonasında rakiplerini geride bırakmak için mücadele eden bir diğer mavi beyazlı isim Duru Fazlıoğlu oldu. Fazlıoğlu 90 sporcunun yarıştığı U14 Kategorisinde başarılı maçlar çıkartarak 3.lük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.