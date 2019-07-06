Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:54 TSİ- Spor G: Bugün 09:55 TSİ

Büyükşehirli eskrimciler umut verdi

Mavi beyazlı eskrimciler Sivastaki U10-U12 ve U14 Eskrim Epe Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonasından madalyalar ile döndü.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen U10-U12 ve U14 Eskrim Epe Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonası Sivas Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular şampiyonadan bir gümüş ve bronz madalya kazandı.

YÜZLERCE SPORCU KATILDI

U10-U12 ve U14 Eskrim Epe Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonasına Türkiyenin 81 ilinden yüzlerce sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonaya ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu eskrimcilerde katıldı.

İKİ MADALYA KAZANDILAR

U12 Bayan Epe Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Melike Karadavut 82 sporcu arasından gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi. Karadavut elde ettiği Türkiye ikinciliği sonrasında büyük sevinç yaşadı.

U14 BAYAN EPE BRANŞINDA BRONZ

U14 Bayan Epe Türkiye Şampiyonasında rakiplerini geride bırakmak için mücadele eden bir diğer mavi beyazlı isim Duru Fazlıoğlu oldu. Fazlıoğlu 90 sporcunun yarıştığı U14 Kategorisinde başarılı maçlar çıkartarak 3.lük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

Bugün 09:54 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Transfer Yüzde 99 kökten temizlenerek açılacak mask
Transfer Yüzde 99 kökten temizlenerek açılacak
Korukır sahaya indi! mask
Korukır sahaya indi!
Engin Korukır ince eleyip sık dokuyor mask
Engin Korukır ince eleyip sık dokuyor
Bu çocuğa çok dikkat edin mask
Bu çocuğa çok dikkat edin
Üzülsek mi sevinsek mi bilemedik mask
Üzülsek mi sevinsek mi bilemedik
Gölcükspor’da koltuk Hüseyin Çardak’ın! mask
Gölcükspor’da koltuk Hüseyin Çardak’ın!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu mask
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu
İntiharın nedeni belli oldu mask
İntiharın nedeni belli oldu

GALERİ

Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL