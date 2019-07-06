Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:55 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 09:57 TSİ

Ormanya’da ikinci otopark inşa ediliyor

Kocaeli, çevre iller ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayan Doğal Yaşam Parkı Ormanya, stresten uzak ve doğanın içerisinde vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Günlük ziyaretçilerin yanı sıra Ormanya’ya Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçi, karavan ve çadır kampı için geliyor. Yaşanan bu ilgiden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Ormanya’ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için ikinci otoparkı inşa ediyor. İnşasına başlanan ikinci otopark ile Ormanya’daki otopark kapasitesi 570 araç sayısına yükselecek.   

KAZI VE DOLGU ÇALIŞMASINA BAŞLANDI

Ormanya 2. etap otoparkına kazı ve dolgu çalışmalarıyla başlandı. Toplamda 203 araç kapasiteli olacak olan otopark, 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilecek. İkinci otopark alanına 2 bin ton asfalt serimi, 2 bin 850 metre bordür ve bin 750 metrekare parke kaplama yapılacak.

YAĞMURSUYU İMALATI DA YAPILACAK

İnşasına başlanan ikinci otoparkta, yağmur yağışı sonrası su birikintilerinin oluşmaması için 470 metre yağmursuyu hattı imalatı yapılacak. İkinci otopark ile günü birlik ve kamp için Ormanya’ya gelecek olan vatandaşlar, otopark sorunu yaşamadan araçlarını rahat bir şekilde park edebilecek.  

Bugün 09:55 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İzmit’te nostalji zamanı mask
İzmit’te nostalji zamanı
Miço Koyu Kadınlar Plajı artık Mavi Bayraklı mask
Miço Koyu Kadınlar Plajı artık Mavi Bayraklı
130 yıllık Sırrı Paşa Konağı misafirlerini bekliyor mask
130 yıllık Sırrı Paşa Konağı misafirlerini bekliyor
Yaz konserleri Nil Karaibrahimgil ile başlıyor mask
Yaz konserleri Nil Karaibrahimgil ile başlıyor
4 yeni film yarın vizyona giriyor mask
4 yeni film yarın vizyona giriyor
Dikkatli: Kültür ve sanat ile yola devam mask
Dikkatli: Kültür ve sanat ile yola devam
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu mask
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu
İntiharın nedeni belli oldu mask
İntiharın nedeni belli oldu

GALERİ

Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
SpaceX roketi okyanusa çakıldı mask
SpaceX roketi okyanusa çakıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL