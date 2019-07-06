Ormanya’da ikinci otopark inşa ediliyor

Günlük ziyaretçilerin yanı sıra Ormanya’ya Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçi, karavan ve çadır kampı için geliyor. Yaşanan bu ilgiden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Ormanya’ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için ikinci otoparkı inşa ediyor. İnşasına başlanan ikinci otopark ile Ormanya’daki otopark kapasitesi 570 araç sayısına yükselecek.

KAZI VE DOLGU ÇALIŞMASINA BAŞLANDI

Ormanya 2. etap otoparkına kazı ve dolgu çalışmalarıyla başlandı. Toplamda 203 araç kapasiteli olacak olan otopark, 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilecek. İkinci otopark alanına 2 bin ton asfalt serimi, 2 bin 850 metre bordür ve bin 750 metrekare parke kaplama yapılacak.

YAĞMURSUYU İMALATI DA YAPILACAK

İnşasına başlanan ikinci otoparkta, yağmur yağışı sonrası su birikintilerinin oluşmaması için 470 metre yağmursuyu hattı imalatı yapılacak. İkinci otopark ile günü birlik ve kamp için Ormanya’ya gelecek olan vatandaşlar, otopark sorunu yaşamadan araçlarını rahat bir şekilde park edebilecek.