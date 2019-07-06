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Kocaeli, tiyatroyu çok sevdi

TÜİKin 2018 yılı Tiyatro İstatistikleri verilerine göre tiyatroya en çok giden il Kocaeli olurken Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da 16 oyunla bu başarıya büyük katkı verdi.
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Kocaeliyi kültür ve sanat alanında Türkiyedeki özel bölgelerden biri haline getirmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları TÜİK in son verilerine göre ilimizi hedeflerinin de üstüne taşıdı. TÜİKin 2018 yılı Tiyatro İstatistikleri verilerine göre tiyatroya en çok giden il Kocaeli oldu. 2018-2019 tiyatro sezonunda repertuvara 8 oyun kazandıran ve toplam 16 oyun ile perdelerini açan Şehir Tiyatroları kurulduğu günden bu yana 134 eseri sahneledi ve 15 milyon seyirciyle kucaklaştı.

KOCAELİLİ TİYATROYA KOŞTU

TÜİKin 2018 yılı Tiyatro İstatistikleri verilerine göre 2018 yılında toplam tiyatro seyircisi sayısı Türkiyede 784 milyon olurken 2018 yılı Tiyatro İstatistikleri ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2018 yılında Türkiyede her bin kişi başına tiyatroya giden kişi sayısı 96 olarak belirtildi. Bu veriler ışığında tiyatroya gitme oranında en yüksek değere sahip olan il ise her bin kişi başına 208 kişi ile Kocaeli oldu.  Kocaelide ikamet edenler arasında tiyatroya gitme oranı ise binde 208 olarak gösterildi.

ŞEHİR TİYATROSUNDAN BÜYÜK KATKI

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kocaelinin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunurken TÜİK in son verilerine göre ilimizi hedeflerinin de üstüne taşıdı. Bu sezon perdelerini 4 Ekim 2018de İlerleme oyunuyla açan Şehir Tiyatroları devamında Asalet Kumkuması Oyalananlar Keşanlı Ali Destanı Güzel ile Çirkinin Müzikali Davet Göl Profesyoneller Kara Fatma bir Özgürlük Savaşçısı isimli oyunları sahnelerken oynanan oyunlar tiyatro severlerden de tam not aldı.

SAHNE SANATLARINA İLGİ ARTTI

Şehir Tiyatroları ayrıca Minik Bulut Minnak Mavi Yelkenli Beyaz Tay Hayal Perdesi ve Dede Korkut Obası adlı çocuk oyunlarıyla Kocaelili çocuklara da keyifli anlar yaşattı. Kurulduğu günden bu yana 134 eseri sahneleyen ve 15 milyon seyirciyle kucaklaşan Kocaeli Şehir Tiyatroları ilimizde sahne sanatlarına olan ilginin ve tiyatro izleme alışkanlığının artmasında yerel tiyatroların kurulup gelişmesinde şehir dışından başka tiyatro gösterilerinin gelmesinde birincil rol oynadı.

Bugün 10:04 TSİ - Kültür-Sanat

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