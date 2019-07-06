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Otoyol ve kavşaklar bakımdan geçiyor

Kocaeli genelindeki tüm kavşakların daha bakımlı ve temiz olabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekipleri periyodik olarak temizlik hizmeti sunuyor.
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Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeşillendirdiği alanların bakımlarını yapmayı da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Kocaeli sınırları içerisindeki D-100 D-130 karayolları ve diğer birçok nokta bulunan kavşaklarda bakım ve mıntıka temizliği yapıyor. Çalışma kapsamında kavşaklarda bulunan otların biçimi yabani otların toplanması ve mıntıka temizliği yaklaşık 750 personelle gerçekleştiriliyor.

NİSAN VE EYLÜL AYLARI ARASINDA

Büyükşehir Belediyesi ekipleri sorumluluk alanları içerisinde olan park bahçe mesire alanı gibi birçok yerde bakım onarım ve temizlik çalışmaları yaparken şehrin farklı noktasındaki kavşaklarda da aynı çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle Nisan ve Eylül ayları arasında yoğunlaşan köprü ve kavşaklardaki yeşil alanlar bakım ve temizliğinde ot biçimi otların toplanması ve çevre kirliliğine sebep olan maddelerin toplanması gerçekleştiriliyor.

YIL BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Nisan ve Eylül ayları arasında park bahçe mesire alanı ve diğer yeşil alanların ot biçme yabani otların toplanması ve diğer bakımlara ağırlık veriyor.  Tüm bu çalışmaların yanı sıra ekipler yıl boyunca da her 10 günde bir il genelindeki kavşakların mıntıka temizliğini aralıksız gerçekleştiriyor. Ayrıca gece saatlerinde otomatik sulama sistemiyle tüm kavşaklarda sulama yapılıyor.

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