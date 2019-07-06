İşte İzmit Belediyesi'nin yeni temizlik araçları

Yeni araçlar Merkez Bankası önünden toplu bir şekilde hareket ederek İzmit Belediyesinin önüne geldi. Burada yeni araçlarını teslim alan temizlik işçileri, iş başı yaptı. Hürriyet belediye önünde işçilerle yaptığı konuşmada, “Yeni ihaleyi 4 milyon daha ucuza yaptık. Bu şekilde yaptığımız tasarruflar ile sizlerin hakkı verilecek. Çöp işi önemli. Sizden ricam işinizi önemseyerek yapmaya devam etmeniz. Sizi anlıyorum. Hakkınızı vermek için çabalıyorum. Düzeltmek bizim elimizde. Baya tasarruf ettik. Herkese hakkı olanı ben vereceğim. Cumartesi gününü çalışma olayını da müdürümüz organize ediyor. Dönüşümlü bir şekilde yapılacak. Ben de dahil olmak üzere maaşımızı vatandaştan alıyoruz. İzmit ve yeni araçlar size emanet" diye konuştu.