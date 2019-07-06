Yeni araçlar Merkez Bankası önünden toplu bir şekilde hareket ederek İzmit Belediyesinin önüne geldi. Burada yeni araçlarını teslim alan temizlik işçileri, iş başı yaptı. Hürriyet belediye önünde işçilerle yaptığı konuşmada, “Yeni ihaleyi 4 milyon daha ucuza yaptık. Bu şekilde yaptığımız tasarruflar ile sizlerin hakkı verilecek. Çöp işi önemli. Sizden ricam işinizi önemseyerek yapmaya devam etmeniz. Sizi anlıyorum. Hakkınızı vermek için çabalıyorum. Düzeltmek bizim elimizde. Baya tasarruf ettik. Herkese hakkı olanı ben vereceğim. Cumartesi gününü çalışma olayını da müdürümüz organize ediyor. Dönüşümlü bir şekilde yapılacak. Ben de dahil olmak üzere maaşımızı vatandaştan alıyoruz. İzmit ve yeni araçlar size emanet" diye konuştu.
Bugün 10:12 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:15 TSİ
İşte İzmit Belediyesi'nin yeni temizlik araçları
İzmit Belediyesinde temizlik araçları yenilendi
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz