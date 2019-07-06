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İzmit'in yeni temizlik araçları geldi

İzmit Belediyesinde temizlik araçları yenilendi. Yedeklerle birlikte toplamda 80 araç İzmitte temizlik için sahada olacak.
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Merkez Bankası önünden toplu bir şekilde hareket ederek İzmit Belediyesinin önüne geldi. Burada yeni araçlarını teslim alan temizlik işçileri iş başı yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyete teşekkür ettikten sonra iş başı yaptı. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz katıldı.

İŞÇİLERİMİZİN HAKKI VERİLECEK

Burada konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Cumartesi günleri hepiniz mesai yapıyorsunuz. Ekonomiyi düzenlediğimiz de israfı engellediğimizde hakkınız olanı size vereceğiz. Hepiniz cumartesi günü çalışıyorsunuz yeni personeller alınca sizlerin işlerini kolaylaştıracağız. Tasarruf yapa yapa size hakkınız olanı vereceğiz. Yeni ihaleyi 4 milyon daha ucuza yaptık. Bu şekilde yaptığımız tasarruflar ile sizlerin hakkı verilecek.

HERKESE HAKKI OLANI VERECEĞİM

Çöp işi önemli. Sizden ricam işinizi önemseyerek yapmaya devam etmeniz. Sizi anlıyorum. Hakkınızı vermek için çabalıyorum. Düzeltmek bizim elimizde. Baya tasarruf ettik. Herkese hakkı olanı ben vereceğim. Cumartesi gününü çalışma olayını da müdürümüz organize ediyor. Dönüşümlü bir şekilde yapılacak. Ben de dahil olmak üzere maaşımızı vatandaştan alıyoruz. İzmit ve yeni araçlar size emanet dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Rambo - bir zamanlar nevzat beyin makam aracına takmıştın ya bunlar ne oluyor fatma hanım

Yanıtla . 0Beğen 06 Temmuz 14:08
01

Erol Demirbek - keşke körfez belediyesi de yenilese , kamyonlar gökgürültüsü gibi çalışıyor

Yanıtla . 0Beğen 06 Temmuz 12:58

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