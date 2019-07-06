Kocaeli'de kaç Suriyeli bulunuyor?

Kocaeli’de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyeli Sayısı 56.873 oldu. 30.06.2017 tarihi itibarıyla adres ve iletişim bilgisi bilinmeyen geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 1.896 iken, yapılan veri güncelleme çalışmaları neticesinde %88,9 oranında azalarak 30.06.2019 tarihi itibarıyla 211’e düşmüştür.
İKAMET ALAN YABANCI SAYISI ARTTI
İkamet izniyle oturan yabancı sayısı 30.06.2017 tarihinde 5.241 iken, 30.06.2019 tarihinde 7.927’ye ulaşmıştır. 2017-2018 yıllarında külfet paylaşımı kapsamında tespit edilen özel ihtiyaç sahibi Suriyeli sayısı 13.210 kişidir. 2019 ilk altı ayında 284 kişidir. 2017-2018 yıllarında külfet paylaşımı kapsamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kapsamında yurt dışına yerleştirilen yabancı sayısı 1.345 kişidir. 2019 ilk altı ayında 60 kişidir.
KOCAELİ’DE BULUNAN SURİYELİ SAYISI
GEBZE 14.686
DARICA 10.770
İZMİT 5.700
GÖLCÜK 4.840
ÇAYIROVA 4.585
KÖRFEZ 4.263
BAŞİSKELE 4.029
DERİNCE 3.364
DİLOVASI 2.602
KARTEPE 1.370
KARAMÜRSEL 265
KANDIRA 188
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