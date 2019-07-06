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Kocaeli'de kaç Suriyeli bulunuyor?

Haziran 2019 itibarıyla ilimizde 56 bin 662 Suriyeli bulunuyor… 2018 yılında 1025 Suriyeli, memleketine geri döndü. İlimizde 14 bin 686 kişi ile en fazla Suriyeli Gebze’de, 188 kişi ile en az Suriyeli Kandıra’da bulunmakta.
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Kocaeli’de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyeli Sayısı 56.873 oldu. 30.06.2017 tarihi itibarıyla adres ve iletişim bilgisi bilinmeyen geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 1.896 iken, yapılan veri güncelleme çalışmaları neticesinde %88,9 oranında azalarak 30.06.2019 tarihi itibarıyla 211’e düşmüştür.

İKAMET ALAN YABANCI SAYISI ARTTI

İkamet izniyle oturan yabancı sayısı 30.06.2017 tarihinde 5.241 iken, 30.06.2019 tarihinde 7.927’ye ulaşmıştır. 2017-2018 yıllarında külfet paylaşımı kapsamında tespit edilen özel ihtiyaç sahibi Suriyeli sayısı 13.210 kişidir. 2019 ilk altı ayında 284 kişidir. 2017-2018 yıllarında külfet paylaşımı kapsamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kapsamında yurt dışına yerleştirilen yabancı sayısı 1.345 kişidir. 2019 ilk altı ayında 60 kişidir.

KOCAELİ’DE BULUNAN SURİYELİ SAYISI

GEBZE                        14.686

DARICA                       10.770

İZMİT                            5.700

GÖLCÜK                      4.840

ÇAYIROVA                    4.585

KÖRFEZ                        4.263

BAŞİSKELE                   4.029

DERİNCE                      3.364

DİLOVASI                      2.602

KARTEPE                     1.370

KARAMÜRSEL              265

KANDIRA                      188

TOPLAM:                     56.662

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