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Kocaeli'de kaç Suriyeli bulunuyor?

Haziran 2019 itibarıyla ilimizde 56 bin 662 Suriyeli bulunuyor… 2018 yılında 1025 Suriyeli, memleketine geri döndü. İlimizde 14 bin 686 kişi ile en fazla Suriyeli Gebze’de, 188 kişi ile en az Suriyeli Kandıra’da bulunmakta.