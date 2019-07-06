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Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı

İzmit Yeşilova, Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir marketin rafında satılan ekmek üzerinde görülen böcek mide bulandırdı.
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İddiaya göre İzmit Yeşilova, Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir marketin rafında satılan ekmeğin üzerinde böcek çıktı. Paketlenmiş bir şekilde satılan ekmeğin üzerinde görülen böcek mide bulandırdı. Paketlenmiş bir ekmeğin içine nasıl böcek girdiği ise merak konusu oldu. Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren vatandaşlar denetim eksikliğinin büyük olduğunu dile getirdiler. Selin BECER

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Yorumlar

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