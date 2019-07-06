Kocaeli’de aniden çöken yol onarılıyor

Olay, 4 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalı Yolu Caddesi üzerinde yolun orta kısmı aniden çöktü. Çökme sonrasında yolun ortasında 2 metre genişliğinde 2 metre derinlikte çukur oluştu. Çökme sonrasında çukuru fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye yetkilileri, etrafında güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.
Çökmenin nedeninin tespit edilmesi ve yolun onarılması için ise çalışma başlatıldı. Caddenin bir kısmını trafiğe kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çökmenin yaşandığı alanın onarılması için yapılan çalışmalar sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz