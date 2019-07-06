Konteynerden düşen işçi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre Dilovası'ndaki prefabrik ev yapım firmasında çalışan 42 yaşındaki Erdoğan Aydın, konteynerden düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesinin memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.