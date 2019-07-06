Edinilen bilgilere göre Dilovası'ndaki prefabrik ev yapım firmasında çalışan 42 yaşındaki Erdoğan Aydın, konteynerden düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesinin memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.
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Konteynerden düşen işçi yaşamını yitirdi
Dilovası'nda prefabrik ev yapım firmasında çalışan Samsunlu 42 yaşındaki Erdoğan Aydın konteynerden düşerek hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz