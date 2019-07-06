Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:04 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:12 TSİ

Konteynerden düşen işçi yaşamını yitirdi

Dilovası'nda prefabrik ev yapım firmasında çalışan Samsunlu 42 yaşındaki Erdoğan Aydın konteynerden düşerek hayatını kaybetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgilere göre Dilovası'ndaki prefabrik ev yapım firmasında çalışan 42 yaşındaki Erdoğan Aydın, konteynerden düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesinin memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Bugün 12:04 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Asaf bebek hayatını kaybetti mask
Asaf bebek hayatını kaybetti
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti
Şengil hayatını kaybetti mask
Şengil hayatını kaybetti
Birlikte kaldığı kuzenin cipini, sevgilisiyle çaldı mask
Birlikte kaldığı kuzenin cipini, sevgilisiyle çaldı
Karamürsel'de trafik kazası: 2 yaralı mask
Karamürsel'de trafik kazası: 2 yaralı
Fuhuş operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
Fuhuş operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu mask
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu
İntiharın nedeni belli oldu mask
İntiharın nedeni belli oldu

GALERİ

'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL