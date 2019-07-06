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Otostop ile Afrika’ya gidecek!

Hayatını dünyayı dolaşmaya adayan ve 3 yıldır yollarda olan 24 yaşındaki Seçil Cebe, sokaklarda bileklik ve boncuk satarak Türkiye’yi turluyor. Türkiye’de 75 şehri gezdiğini ve 3 gündür Kocaeli’de olduğunu belirten Cebe’nin hayali ise Afrika’yı görmek.
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Yalova’dan Kocaeli’ye otostopla gelen 24 yaşındaki Seçil Cebe, Türkiye’de 75 şehir gezerek hayallerini gerçekleştiriyor. Gittiği illerde çadır kurarak konaklayan Seçil Cebe, yöre insanı ile tanışarak kültürleri hakkında bilgi toplamayı da ihmal etmiyor. 3 yıl önce yola çıkarken parayı sorun etmediğini söyleyen Cebe, gittiği illerde stant açıyor ve kendi elleriyle yaptığı bileklikleri satarak gittiği ilde harcaması için para kazanıyor. Bu zamana kadar Türkiye’nin pek çok ilini gezen Cebe’nin hayali ise yurtdışına çıkarak Afrika’yı görmek.

KOCAELİ’DEN AFRİKA’YA

Kayserili olan ve aslen Çerkez olan Seçil Cebe, Yürüyüş Yolu üzerinde elinde “3 yıldır Türkiye’yi otostop ile seyahat ediyorum. Şuan ise Dünya turu. Bunu yapabilmem için benden bileklik alarak hayallerimin bir parçası olmaya ne dersin?” yazılı pankart ile stant açtı. Hayalini gerçekleştirip Kocaeli’den Afrika’ya gitmek isteyen Cebe’ye destek verenler olduğu kadar tepki gösterenler de oldu. Cebe ise bu durumu ‘önyargı’ olarak değerlendirdi.

HAYALLERİME ULAŞMAK İÇİN YAPIYORUM

Bilekliklere bir fiyat belirlemediğini söyleyen Seçil Cebe, “Bunu ticaret amaçlı değil, hayallerime ulaşmak amacıyla yapıyorum. Hayalim Afrika’ya gitmek. Türkiye’de sadece gitmediğim 6 il kaldı. 3 gündür İzmit’teyim. Burada sahilde çadır kurarak, sabahlayarak ya da gezgin sayfalarından misafir kabul eden biriyle konaklıyorum. Bilmediğin bir yere gitmek bilmediğin bir yönünü keşfetmek demektir. Ben de bilmediğim yönlerimi keşfediyorum” dedi.

DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK

Hayalini gerçekleştirip Afrika’ya gittiğinde Türkiye’ye dönmeyi düşünmeyen Seçil Cebe, bu sistemde yaşlanmak istemediğini söyledi. Cebe, “İnsanların emeklerinin karşılığını almadığını düşünüyorum. Burada insanlığımızın ve canımızın hiçbir kıymeti yok. İnsanların kendilerini geliştirmemelerini, araştırmamalarını hazmedemiyorum. Ben tamamen bu sisteme karşıyım. Dünyayı sevgi kurtaracak” şeklinde konuştu. Selin BECER

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Yorumlar

(1)
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Rambo - afrika yakın japonyaya gitsin

Yanıtla . 0Beğen 06 Temmuz 13:58

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