Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın proje incelemeleri ve vatandaşlarla olan buluşmasının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarıyla da bir araya geliyor. Başkan Büyükakın son olarak Çayırova Kucuk Sanayi Sitesi Baskanı Haydar Demirkıran Cayırova Marmara Geri Donusumculer Derneği Baskanı Abdullah Yasar Çayıroca Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu Kocaeli Medeniyet Dernegi Baskanı Mahmur Ardın Turkiye Kamu Çalısanları Kalkınma ve Dayanısma Vakfı Gebze Sube Baskanı Ozan Ozocak Yeni Türkiye Güvenlik Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Zeki Aydın ve beraberindeki heyetlerin yanı sıra Darıcalı muhtarlarla bir araya geldi.

KADİRŞİNAS MİLLETİMİZ BİZDEN İŞ BEKLİYOR

Nazik ziyaretleri için tüm konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın Güçlü bir demokrasinin gelecek kuşaklara taşınmasında Sivil Toplum Kuruluşlarımız çok önemli bir yerde duruyor. Ülkemizin birliğine ve beraberliğine verdikleri destek geleceğin güçlü Türkiyesine de katkı sunuyor dedi. Her daim vatandaşlarla buluştuklarını bunun yanında STKlarla kurdukları iletişime de önem verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız her icraatta ve uygulamada çok titiz davranıyoruz. Aldığımız her kararı tartıyor ve en ince şekilde düşünüyoruz. Aynı zamanda vicdanımızla hareket ediyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Kadirşinas milletimiz bizden iş bekliyor. Kaybedecek zamanımız yok. Bu nedenle tüm çalışanlarımızla bu güzel kent Kocaeliye hizmet etmek için gayret ediyoruz açıklamasını yaptı.

GÖNLÜMÜZÜ HALKIMIZIN MUTLULUĞUNA ADAYACAĞIZ

Görüşmelerinde bu ülkeye ve bu kente duydukları güveni de dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek Fiziki hizmetlerinden yanı sıra çocuklar ve gençlik için çok önemli adımları atmaya devam edeceğiz. Burada bizlere destek ve güç verecek Sivil Toplum Kuruluşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. STKlarımızın bu alanda yeni bir yaklaşımla adım atması sorumluluk alarak projelerini hayata geçirmesi bizleri son derece memnun edecektir diye konuştu. Kentin esnafından tüm çalışanlarına iş dünyasının temsilcilerinden hayata dokunan her derneğe teşekkür eden Başkan Büyükakın Hep birlikte maksimum fayda etrafında toplanarak gönlümüzü halkımızın mutluluğuna adıyoruz diyerek açıklamalarını tamamladı. Birliktelikler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.