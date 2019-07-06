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Büyükakın’dan Aygün’e iade-i ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, iade-i ziyaret kapsamında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün konuğu oldu
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31 Mart seçimlerinin ardından göreve başlayan ve gönül belediyeciliği anlayışıyla ilçe halkına en güzel şekilde hizmet veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kendisini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile projelerini paylaşarak, istişarede bulundu. Başkan Büyükakın’ın iade-i ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Aygün’ün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar, Adnan Pala. Ayşe Mamat, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu da yer aldı.

Vatandaşlarımız Gayretimizi Görmektedir

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “İlçemizde yapacağımız projelerimizle ilgili bir kez daha istişarede bulunduk. Uyum içerisinde çalışarak Derince’mize nice güzel hizmetler kazandıracağız inşallah” dedi. Büyükakın da Aygün’e çalışmalarında başarılar dileyerek “İlkelerimizden ve çizgimizden asla ayrılmayacağız. Teşkilatlar ve belediye yönetimleri olarak şunu unutmayalım ki vatandaşımız bizim samimi gayretimizi görmektedir. Bu gayrete de değer vermektedir” şeklinde konuştu.

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