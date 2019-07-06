Kocaeli'de 608 kişiye 1 doktor düşüyor

Türkiye’nin en büyük illerin başında gelen, Hazineye en fazla katkı yapan il olan Kocaeli’de doktor sıkıntısı her zaman büyük bir sorun olmuştu. İlimizde görev yapan hekim sayısının azlığı beraberinde pek çok sorunları getiriyor. Son yıllarda ise Kocaeli genelindeki sağlık kuruluşlarına pek çok doktor ataması yapıldı. 2018 yılında 3 bin 16 olan doktor sayısı, 2019 yılında 3 bin 133’e çıktı. Bu doktorların 1.840’ı uzman hekim, 838’i pratisyen hekim ve 455’i ise asistan doktor. Bunun yanında Kocaeli’de 667 diş hekimi, 5.063 ebe ve hemşire, 11 bin 539 sağlık personeli bulunuyor. 2019 yıllı itibariye Kocaeli’de tüm sağlık personeli sayısı 20 bin 402’ye yükselmiş durumda.

Kocaeli’de hekim sayısının artışına rağmen, hala nüfusa göre doktor sayısı oldukça az.

1 milyon 906 bin 391 kişinin yaşadığı Kocaeli’de, 608 kişiyi bir doktor düşüyor. Türkiye'de ise 1 doktora düşen hasta sayısı ortalaması 568. Kocaeli ise bu oran ile Türkiye ortalamasının üstünde yer alıyor.

2019 yılı Haziran ayında Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 1.625 (302 yoğun bakım), üniversite hastanesinde 644 (61 yoğun bakım) , özel hastanelerde 854 (558 yoğun bakım) olmak zere toplamda 3.123 (921 yoğun bakım) nitelikli yatak sayısı bulunuyor.