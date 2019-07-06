Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:34 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:49 TSİ

Kandıra'da kendini yakan PKK'lı bakın kim çıktı

Kandıra Cezaevi’nde kendini yakarak intihar eden terör örgütü PKK hükümlüsü İrfan Kılıç’ın 2016 yılında meydana gelen askeri araca saldırı olayının faili olduğu ortaya çıktı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dün sabah saatlerinde Kandıra 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda terör örgütü PKK hükümlüsü İrfan Kılıç, cezaevinde kendini yaktı. Cenazesi Kocaeli’den Bingöl'e gönderilen şahıs hakkında detaylar da ortaya çıktı. İstanbul ilinin Sancaktepe ilçesinde 12 Mayıs 2016 tarihinde Kava Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının 300 metre yakınında askeri aracın ge patlamada 5’i asker 3’ü sivil olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştı. Söz konusu bombayı hazırlayıp patlatan TAK üyesi 8 terörist Kocaeli’nin de aralarında olduğu 3 i yakalanırken, bombayı hazırlayıp patlatan teröristin İrfan Kılıç olduğu öğrenildi.

Bugün 13:34 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Türk - Bir gün ya hepiniz ya kendinizi yakacaksınız yada bir gün hepinizi biz yakacağız !

Yanıtla . 0Beğen 06 Temmuz 14:39
01

Rambo - kısa yoldan gebermiş

Yanıtla . 0Beğen 06 Temmuz 14:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Asaf bebek hayatını kaybetti mask
Asaf bebek hayatını kaybetti
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti
Şengil hayatını kaybetti mask
Şengil hayatını kaybetti
Birlikte kaldığı kuzenin cipini, sevgilisiyle çaldı mask
Birlikte kaldığı kuzenin cipini, sevgilisiyle çaldı
Karamürsel'de trafik kazası: 2 yaralı mask
Karamürsel'de trafik kazası: 2 yaralı
Fuhuş operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
Fuhuş operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu mask
Cem Güler, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı oldu
İntiharın nedeni belli oldu mask
İntiharın nedeni belli oldu

GALERİ

'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
"HAMR" Ankara'da sahnelendi mask
"HAMR" Ankara'da sahnelendi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL