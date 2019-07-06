Dün sabah saatlerinde Kandıra 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda terör örgütü PKK hükümlüsü İrfan Kılıç, cezaevinde kendini yaktı. Cenazesi Kocaeli’den Bingöl'e gönderilen şahıs hakkında detaylar da ortaya çıktı. İstanbul ilinin Sancaktepe ilçesinde 12 Mayıs 2016 tarihinde Kava Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının 300 metre yakınında askeri aracın ge patlamada 5’i asker 3’ü sivil olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştı. Söz konusu bombayı hazırlayıp patlatan TAK üyesi 8 terörist Kocaeli’nin de aralarında olduğu 3 i yakalanırken, bombayı hazırlayıp patlatan teröristin İrfan Kılıç olduğu öğrenildi.