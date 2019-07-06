Dün sabah saatlerinde Kandıra 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda terör örgütü PKK hükümlüsü İrfan Kılıç, cezaevinde kendini yaktı. Cenazesi Kocaeli’den Bingöl'e gönderilen şahıs hakkında detaylar da ortaya çıktı. İstanbul ilinin Sancaktepe ilçesinde 12 Mayıs 2016 tarihinde Kava Havacılık Alay Komutanlığı kışlasının 300 metre yakınında askeri aracın ge patlamada 5’i asker 3’ü sivil olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştı. Söz konusu bombayı hazırlayıp patlatan TAK üyesi 8 terörist Kocaeli’nin de aralarında olduğu 3 i yakalanırken, bombayı hazırlayıp patlatan teröristin İrfan Kılıç olduğu öğrenildi.
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Kandıra'da kendini yakan PKK'lı bakın kim çıktı
Kandıra Cezaevi’nde kendini yakarak intihar eden terör örgütü PKK hükümlüsü İrfan Kılıç’ın 2016 yılında meydana gelen askeri araca saldırı olayının faili olduğu ortaya çıktı.
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Yorumlar
(2 )
Türk - Bir gün ya hepiniz ya kendinizi yakacaksınız yada bir gün hepinizi biz yakacağız !
Rambo - kısa yoldan gebermiş
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