Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren karar

İstanbul’da bir şirket, bünyesine kattığı sıfır kilometre bir aracı 13 Nisan 2018’de tescil ettirdi. Cinsi ve kullanım şekline göre yılda bir kez muayenesi bulunan araç, 23 Mart 2019’da trafik polisi tarafından çevrildi. Aracın PolNet üzerinden yapılan sorgusunda muayene tarihinin geçtiği belirlendi. Ancak, sürücüsü aracın sıfır alındığı ilk tescil tarihine göre ilk muayenenin 13 Nisan 2019’da olduğunu söyledi. Ruhsatı kontrol eden polis memuru da ilk tescil tarihine göre ilk muayenenin henüz bitmediğini fark etti. Ancak, PolNet üzerindeki sorguda aracın muayene yapılması gerektiğinin yazılı olduğu için ceza yazmak zorunda olduğunu söyledi ve araca, ‘Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkma kuralına uymamaktan’ 235 TL, idari para cezası kesti.

AVUKAT İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ETTİ

Durumu öğrenen şirket avukatı Fatih Al, düzenlenen trafik idari para cezasının haksız ve hukuka aykırı olarak düzenlendiğini tespit ederek iptali için Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

MAHKEME: İLK MUAYENEDE, İLK TESCİL TARİHİ BAZ ALINMALI

Başvuruyu inceleyen mahkeme, trafiğe ilk çıkış tarihi ve ilk tescil tarihi 13 Nisan 2018 olan aracın cinsi ve kullanım şekline göre yılda 1 kere muayenesinin bulunduğunu, söz konusu aracın da ilk muayene bitim tarihinin ise ilk tescil tarihinden bir yıl sonra yani 13 Nisan 2019 olması gerektiğini vurguladı ve henüz bir yıllık muayene süresi dolmadan uygulanan idari para cezasının hukuka aykırı olduğunu tespit ederek, 23 Mart 2019 tarihli düzenlenen ceza tutanağının iptaline karar verdi.

“POLNET, İLK TESCİL TARİHİNİ DEĞİL, FABRİKA ÇIKIŞ TARİHİNİ BAZ ALIYOR”

Verilen kararın emsal niteliği taşıdığını belirten Avukat Fatih Al, son derece önemli bir tespitte bulunarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemi (PolNet)’e kaydedilen araçların fabrika çıkış tarihlerinin baz aldığını karışıklığın da bundan kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi.

Avukat Fatih Al, “Son yıllarda araç ruhsatlarında muayenenin bitiş tarihi konusunda bir bilgi olmadığı gibi araçların muayene tarihinin bittim tarihi hususunda her hangi bir bilgilendirme de araç sahibine verilmemektedir. Anladığımız kadarıyla PolNet sisteminde aracın trafiğe tescil (ilk tescil kaydı) tarihi yerine aracın fabrikadan çıkış tarihi baz alınarak muayene bitiş tarihinin belirlendiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu gerekçe ile idari trafik para cezasının iptali için yapmış olduğumuz başvuru, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi” dedi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Birçok vatandaşın bu konudan habersiz olabileceğini ifade eden Avukat Fatih Al, verilen bu kararın emsal niteliği taşıdığını belirtti.

Kaynak: Sözcü