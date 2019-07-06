O köy sonunda asfaltla tanıştı

İzmit merkeze sadece yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünün yolu baştan sonra asfaltla kaplandı. Yıllardır köstebek yuvasını andıran yolun asfaltlanması çalışmalarını Başkan Hürriyet de bizzat takip etti.

BAYRAM SEVİNCİ YAŞADILAR

Bayraktarda bin 600 metre uzunluğundaki yolun yapımında 685 ton PMT ile 4000 ton asfalt kullanıldı. Asfalt çalışması Bayraktarda adeta bayram sevinci yaşattı. Yıllardır adeta bostan tarlasını andıran yolu kullanmak zorunda kalan Bayraktar köyü sakinleri Fatma Başkanımız geldi yüzümüz güldü. Ayağımız asfalt gördüğü için yaşadığımız mutluluğu kelimelerle anlatamayız. Bizlere bu mutluluğu yaşattığı için belediye başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır şeklinde konuştular. Bayraktar Muhtarı Ali Cevat Tomardur da 17 yıldır asfalta hasrettik. Belediye Başkanımız bize asfalt sözü vermişti. Bu sözünü de kısa süre içinde yerine getirdi. Bayraktar halkı olarak Başkanımıza minnettarız dedi.

HALKIMIZ MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ

Başkan Hürriyet te halkımızın sorunlarını çözmek için bu görevlere geldik. Bayraktar halkı da yolun bozuk olmasından büyük sıkıntı yaşıyordu. Bu daha başlangıç. Halkımızın da desteği ile hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Yaptığımız hizmetlerle halkımızı mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Gece gündüz halkımız için çalışacağız şeklinde konulştu.