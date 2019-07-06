Zeynep Çelik Aydın Dünya şampiyonu!

PORTEKİZ’DE DE ZİVEDEYDİ

Portekiz’den sonra Amerika’da da altın madalya ile ülkemize dönen Kağıtsporlu judocu Brezilyalı Lucia Araujo’yu, Rus Elena Bogdonova’yı ve finalde de Japon Junko Hirose’yi mağlup etmesini bildi. Büyük başarı elde eden Aydın bir kez daha gururlandırırken, Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesi için de hayli umutlandırdı. 7 Nisan 1993 doğumlu Zeynep Çelik Aydın ile birlikte Ecem Taşın ise Amerika’daki şampiyonada Japon rakibini yenerek bronz madalya kazandı.