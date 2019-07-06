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Bugün 16:52 TSİ- Spor

Zeynep Çelik Aydın Dünya şampiyonu!

Amerika’nın Indiana eyaletinin Fort Wayne kentinde düzenlenen Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası 57 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Çelik Aydın tüm rakiplerini devirdi ve Dünya şampiyonu oldu.
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PORTEKİZ’DE DE ZİVEDEYDİ

Portekiz’den sonra Amerika’da da altın madalya ile ülkemize dönen Kağıtsporlu judocu Brezilyalı Lucia Araujo’yu, Rus Elena Bogdonova’yı ve finalde de Japon Junko Hirose’yi mağlup etmesini bildi. Büyük başarı elde eden Aydın bir kez daha gururlandırırken, Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesi için de hayli umutlandırdı. 7 Nisan 1993 doğumlu Zeynep Çelik Aydın ile birlikte Ecem Taşın ise Amerika’daki şampiyonada Japon rakibini yenerek bronz madalya kazandı.

Bugün 16:52 TSİ - Spor

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