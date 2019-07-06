Ahmet Taşçı: Veliahdım Taha Akgül

SÖYLEŞİYE KATILDI

Taşçı, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne Kent Müzesi'nde adına düzenlenen "Bitmeyen Güreşin Yaşayan Efsanesi" söyleşisine katıldı. Sunuculuğunu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yaptığı söyleşide Taşçı, yağlı güreş hakkında merak edilen soruları cevapladı.

TAHA DAHA YAKIN

Ahmet Taşçı, "2020'de olimpiyatlara katılacak milli sporcular Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, olimpiyatlardan sonra da Kırkpınar'a katılabileceklerini ifade etmeleri ile ilgili olarak "Her ikisini de takip ediyorum. Rıza Kayaalp çok güçlü bir çocuk ama grekoromenci. Taha'yı yağlı güreşe daha yakın görüyorum” dedi.

REKORUMU BİLE KIRABİLİR

Taha’nın rekor kırabilecek bir sporcu olduğunu altını çizen Taşçı “Taha'nın alanı serbest stil benzeri. Yağa alışabilirse altın kemer alabilir. Yaşı da genç. Hatta bizim rekoru bile kırabilir. Rıza grekoromenci. Üst beden güreşi olduğu için sıkıntı olur. Yağlı güreşte de kispet var alttan güreşildiği için Rıza'nın çok kuvvetli olması yağlı güreşte pek avantaj gözükmüyor. Taha veliaht olabilir, Gerçekten değişik bir sporcu. Yağlı güreşte de izlemek isteriz” ifadelerine yer verdi.