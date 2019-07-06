Melike gümüş, Duru bronz madalya kazandı

Kağıtsporlu sporcular şampiyonadan bir gümüş ve bronz madalya kazandı. Şampiyonaya 81 ilden de sporcu katılırken, U-12 Bayan Epe kategorisinde Melike Karadavut, 82 sporcu arasından gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi. U-14 Bayan Epe kategorisinde de Duru Fazlıoğlu 90 sporcunun arasından 3.’lük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.