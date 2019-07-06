Kağıtsporlu sporcular şampiyonadan bir gümüş ve bronz madalya kazandı. Şampiyonaya 81 ilden de sporcu katılırken, U-12 Bayan Epe kategorisinde Melike Karadavut, 82 sporcu arasından gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi. U-14 Bayan Epe kategorisinde de Duru Fazlıoğlu 90 sporcunun arasından 3.’lük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.
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Melike gümüş, Duru bronz madalya kazandı
Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen U-10, U-12 ve U-14 Eskrim Epe, Flöre ve Kılıç Türkiye Şampiyonası, Sivas Taha Akgül Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz