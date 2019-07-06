Fahri Altıntaş: Geleceğimizi kuruyoruz

Altıntaş “2019-2020 futbol sezonunda yepyeni bir heyecan ve bitmek bilmeyen hizmet aşkımızla birlikte Bölgesel Amatör Lig’deyiz. Kullar’ımızı, Başiskele’mizi ve Kocaeli’mizi en iyi şekilde temsil etmek için yeni yönetimimizle her gün çok çalışıyor, ter akıtıyor, mücadele ediyoruz. Bir yandan da alt yapımıza yatırım yapıyor ve geleceğimizi kuruyoruz” dedi.