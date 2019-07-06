Altıntaş “2019-2020 futbol sezonunda yepyeni bir heyecan ve bitmek bilmeyen hizmet aşkımızla birlikte Bölgesel Amatör Lig’deyiz. Kullar’ımızı, Başiskele’mizi ve Kocaeli’mizi en iyi şekilde temsil etmek için yeni yönetimimizle her gün çok çalışıyor, ter akıtıyor, mücadele ediyoruz. Bir yandan da alt yapımıza yatırım yapıyor ve geleceğimizi kuruyoruz” dedi.
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Fahri Altıntaş: Geleceğimizi kuruyoruz
Kullarspor Kulüp Başkanı, başarılı çalışmaları ile örnek olarak işlere imza atan Fahri Altıntaş, gençlere yatırımın karşılığını alacaklarına inandığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz