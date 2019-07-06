Karateciler, Gaziantep’ten 6 madalya döndü

3 GÜN SÜRDÜ

Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası 3 gün sürdü.Şampiyonanın final müsabakalarında 54 şehirden bin 600 sporcu, dereceye girmek için ter döktü. Karatecilerimiz 5 final yaptı ve bu finallerin 4’ünü kazandı.. Şampiyonada Mert Halıcı 52 kg, İsmail Çicek 70 kg, Ömer Özer 67 kg ve Fatma Naz Yenen de 61 kiloda 1. olurken Kadir Kaan Bekler 63 kiloda 2. ve Gökdeniz Akdemir de 57 kiloda 3. oldu.

MİLLİ TAKIM KAPISINI KATILACAKLAR

U-21 KATEGORİSİ

Enes Bulut

Ömer Özer

Fatma Naz Yenen

Rabia Şentürk

Gülsen Demirtürk

GENÇLER

Ahmet Bulut

Ekrem Altuner Yılmaz

ÜMİTLER

Mert Halıcı

Gökdeniz

İsmail Çiçek