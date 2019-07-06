Karateciler, Gaziantep’ten 6 madalya döndü

3 GÜN SÜRDÜ
Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası 3 gün sürdü.Şampiyonanın final müsabakalarında 54 şehirden bin 600 sporcu, dereceye girmek için ter döktü. Karatecilerimiz 5 final yaptı ve bu finallerin 4’ünü kazandı.. Şampiyonada Mert Halıcı 52 kg, İsmail Çicek 70 kg, Ömer Özer 67 kg ve Fatma Naz Yenen de 61 kiloda 1. olurken Kadir Kaan Bekler 63 kiloda 2. ve Gökdeniz Akdemir de 57 kiloda 3. oldu.
MİLLİ TAKIM KAPISINI KATILACAKLAR
U-21 KATEGORİSİ
Enes Bulut
Ömer Özer
Fatma Naz Yenen
Rabia Şentürk
Gülsen Demirtürk
GENÇLER
Ahmet Bulut
Ekrem Altuner Yılmaz
ÜMİTLER
Mert Halıcı
Gökdeniz
İsmail Çiçek
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz