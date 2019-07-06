Gebzespor Teknik Direktörü Tuncay Soyak’ın Maltepespor’u çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan tecrübeli futbolcunun, profesyonel liglerde de parlak bir kariyeri bulunuyor. 1. Lig’de 3, 2.Lig’de 55 ve 3.Lig’de 116 maçı bulunan Ziya, son 6 sezondur mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de 150 maça çıkarken, 3 kez de gol sevinci yaşadı.
Bugün 14:57 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:58 TSİ
Gebze’ye çok sağlam sağbek
Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gebzespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor formasını terleten 33 yaşındaki sağ bek Ziya İstek’i renklerine bağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz