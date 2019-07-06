Gebze’ye çok sağlam sağbek

Gebzespor Teknik Direktörü Tuncay Soyak’ın Maltepespor’u çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan tecrübeli futbolcunun, profesyonel liglerde de parlak bir kariyeri bulunuyor. 1. Lig’de 3, 2.Lig’de 55 ve 3.Lig’de 116 maçı bulunan Ziya, son 6 sezondur mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de 150 maça çıkarken, 3 kez de gol sevinci yaşadı.