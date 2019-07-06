Edirne’de “Bedava Palas” ilk günden doldu!

İLGİ ÇOK YOĞUN
Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen pek çok kişi güne Selimiye Meydanı'nda kurdukları çadırlardan başladı. Otellerde yer bulamayan ya da ücretleri yüksek bulan pek çok kişi geçmiş yıllarda olduğu gibi çadırlarıyla kente geldi. "Bedava Palas" olarak bilinen ve genelde güreşlerin ikinci günü dolan Selimiye Cami çevresi bu yıl organizasyonun ilk gününden doldu.
GECEYİ ÇİMLERDE GEÇİRDİ
Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Antalya, Ordu gibi güreş tutkunlarının çok olduğu illerden güreşleri izlemeye gelenler geceyi çimlere kurdukları çadırlarında geçirdi. Yanlarında getirdikleri karpuz, peynir, domates, salatalık ve demledikleri çaydan oluşan kahvaltılarını yapan güreş tutkunları Sarayiçi'ne güreşleri izlemeye indi. Kocaeli'den Edirne’ye giden Mustafa Akyalçın, 80 yaşında olduğunu ve yarım asırdır Kırkpınar Yağlı Güreşlerini takip ettiğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz