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Edirne’de “Bedava Palas” ilk günden doldu!

“Bedava Palas" olarak bilinen ve genelde Kırkpınar Güreşleri’nin ikinci günü dolan Selimiye Cami çevresi bu yıl organizasyonun ilk gününde doldu.
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen pek çok kişi güne Selimiye Meydanı'nda kurdukları çadırlardan başladı. Otellerde yer bulamayan ya da ücretleri yüksek bulan pek çok kişi geçmiş yıllarda olduğu gibi çadırlarıyla kente geldi. "Bedava Palas" olarak bilinen ve genelde güreşlerin ikinci günü dolan Selimiye Cami çevresi bu yıl organizasyonun ilk gününden doldu. 

GECEYİ ÇİMLERDE GEÇİRDİ

Kocaeli, Balıkesir, Manisa, Antalya, Ordu gibi güreş tutkunlarının çok olduğu illerden güreşleri izlemeye gelenler geceyi çimlere kurdukları çadırlarında geçirdi. Yanlarında getirdikleri karpuz, peynir, domates, salatalık ve demledikleri çaydan oluşan kahvaltılarını yapan güreş tutkunları Sarayiçi'ne güreşleri izlemeye indi. Kocaeli'den Edirne’ye giden Mustafa Akyalçın, 80 yaşında olduğunu ve yarım asırdır Kırkpınar Yağlı Güreşlerini takip ettiğini söyledi.

 

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