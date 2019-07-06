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Komiserler Saffet Şancaklı’ya teşekkür etti

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Genel Merkez İcra Kurulu Başkanı Süleyman Karadaş ile genel merkez yönetimi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin önlenmesine dair kanun değişikliğinde müsabaka görevlisi olarak Futbol Saha Komiserlerinin yasa kapsamına alınmasındaki destekleri nedeniyle MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya teşekkür etti.
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KOCAELİSPOR NASIL GİDİYOR

Saha Komiserleri Genel Merkez Yönetimi ile bir araya gelen Sancaklı, Karadaş’a “Kocaelispor nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?” diye sordu. Karadaş ise son durum hakkında Sancaklı’ya bilgi verdi. Öte yandan Saffet Sancaklı’nın spor bakanı olacağı konusundaki yorumlar gittikçe yayılmaya ve dilden dile dolaşmaya başladı.

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