Komiserler Saffet Şancaklı’ya teşekkür etti

KOCAELİSPOR NASIL GİDİYOR

Saha Komiserleri Genel Merkez Yönetimi ile bir araya gelen Sancaklı, Karadaş’a “Kocaelispor nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?” diye sordu. Karadaş ise son durum hakkında Sancaklı’ya bilgi verdi. Öte yandan Saffet Sancaklı’nın spor bakanı olacağı konusundaki yorumlar gittikçe yayılmaya ve dilden dile dolaşmaya başladı.