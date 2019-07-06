Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Başkanı Gökmen Aydın, Kocaeli Olimpik Sporcular Spor Kulübü Başkanı Figen Derin Karabulut, İşaret Dili Tercümanı Gülden Sıkı, Gölcük Down Sendromlular Başkanı Belgin Abanoz, Kocaeli İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ile Kadın Meclisi Başkanı, aynı zamanda İşaret Dili Tercümanı Betül Tonyalıoğlu, Kocaeli Güneşspor Kulübü Başkanı Nebil Uzun ve yönetim kurulu üyeleri ile Çayırtepespor Kulüp Başkanı Muhammet Şenoğlu ve teknik adam Harun Çağman, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret edip yeni dönemde Aydın ve ekibine başarılar diledi. Ziyaretlerden ötürü memnuniyetini dile getiren Aydın konuklarına teşekkür etti.
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Aydın’a ziyaretler devam ediyor
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile 5. dönemine başlayan Murat Aydın’a ziyaretler devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz