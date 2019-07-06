Aydın’a ziyaretler devam ediyor

Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Başkanı Gökmen Aydın, Kocaeli Olimpik Sporcular Spor Kulübü Başkanı Figen Derin Karabulut, İşaret Dili Tercümanı Gülden Sıkı, Gölcük Down Sendromlular Başkanı Belgin Abanoz, Kocaeli İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ile Kadın Meclisi Başkanı, aynı zamanda İşaret Dili Tercümanı Betül Tonyalıoğlu, Kocaeli Güneşspor Kulübü Başkanı Nebil Uzun ve yönetim kurulu üyeleri ile Çayırtepespor Kulüp Başkanı Muhammet Şenoğlu ve teknik adam Harun Çağman, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret edip yeni dönemde Aydın ve ekibine başarılar diledi. Ziyaretlerden ötürü memnuniyetini dile getiren Aydın konuklarına teşekkür etti.