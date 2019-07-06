Futbol sizlerle güzel çocuklar!

10 TAKIM KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

İzmit çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli Güneşspor Kulübü, 10 takımlı yaz futbol turnuvası organize etti. Turnuvaya ilimizden Kocaeli Güneşspor’un yanı sıra, İzmit Belediyespor, Taşköprüspor, İzmit Yahya Kaptan Spor, İzmit Gençlerbirliği, il dışından da Sakarya Futbol Kulübü, Sakarya Necat Ersin Spor, Sakarya 54, Yalova Gücü ve Zonguldak Çaycuma takımları yer aldı. Büyük bir mücadeleye sahne olan grup maçlarının ardından futbolculara ve teknik ekiplere kumanya dağıtıldı.

GELENEKSEL OLACAK

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçların gündüz bölümünde gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar adlarını yarı finale yazdırdı. Gündüz maçlarını İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya da izledi. Yarı final ve final maçları dün akşam oynanacaktı. Kocaeli Güneşspor kurmayları, çok güzel bir birliktelik sağlandığını, Zonguldak, Yalova ve Sakarya’dan davetlerini geri çevirmeyerek İzmit’e gelen kardeş takımları ile ilimiz takımlarına teşekkür ettiler. Yeşil Siyahlılar etkinliğin her yıl yapılacağını da belirttiler. Ahmet AKAY

KOCAELİ GÜNEŞSPOR:0

54 FK SPOR KULÜBÜ:2

HAKEM: Melisa Yağbasan***

STAT: Kağıtçı

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alper**, Arda**, Yusuf**, Hüseyin Mert**, Kerem**, Emir**, Sefa**, Ahmet Akif**, Ömer**

54 FK SPOR KULÜBÜ: Alp Efe***, Ege***, Lazen***, Yusuf***, Adnan***, Muhammed***, Ahmet Sali***, Emirhan***

GOLLER: Yusuf, Muhammed (54 FK)

TAŞKÖPRÜSPOR: 2

SAKARYA NEJAT ERSİN SPOR: 4

HAKEM: Gökay Kayıkkol***

STAT: Kağıtçı

TAŞKÖPRÜSPOR: Kaan**, Ensar**, Sefa**, Fatih**, Muhammed**, Efe**, Umut**, Ahmet**, İbrahim**

SAKARYA NEJAT ERSİN SPOR: Alper***, Huzeyfe***, İsa****, Abdullah Duru**, Taha***, Alper Serin***, Tuna Yıldırım***, Melih Duman***, Mehmet Efe***

GOLLER: Fatih, Umut (Taşköprü), İsa (2), Tuna Yıldırım, Melih Duman (Nejat Ersin)

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: 0

SAKARYA FK: 6

HAKEM: Melisa Yağbasan***

STAT: Kağıtçı

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: Eymen**, Ayaz**, Kayra Basık**, Arda**, Batuhan**, Furkan**, Yusuf**, Rüzgar**

SAKARYA FK: Ömer***, Kayra***, Ali***, Batu Karagöz***, Efe***, Ahmet***, Musa****, Batu Zorlu***, Furkan***

GOLLER: Musa (3), Ahmet (2), Efe (Sakarya)

İZMİT BELEDİYE: 0

YALOVA GÜCÜ: 2

HAKEM: Gökay Kayıkkol***

STAT: Kağıtçı

İZMİT BELEDİYE: Furkan**, Mustafa**, Kerem**, Umut**, Yiğit**, Hamza**, Çınar**, Tonguç**, Eymen** (Muhammed**)

YALOVA GÜCÜ: Göktuğ***, Uğur*** (Kerem***), Çağrı***, Ömer***, Ali Çalışır*** (Ali***), Alper***, Mustafa***, Berat***

GOLLER: Çağrı, Mustafa (Yalova)

KATILAN TAKIMLAR

Kocaeli Güneşspor

Yalova Gücü Spor

Nejat Ersin Futbol Akademisi

İzmit Belediye Spor

Yahya Kaptan SK

54 FK Spor

Zonguldak Çaycuma Spor

İzmit GB Spor

Kocaeli Güneş Spor

Sakarya FK Spor