Antrenörlerden bilgi alan Hürriyet “Spora ve sporcuya olan hassasiyetimizi kısa süre içerisinde herkes net bir şekilde görecek. Spor birimimizdeki arkadaşlarımızın bu anlamdaki çalışmaları ile yakından ilgileniyorum. En büyük yatırım, geleceğimiz, gençlerimize yapılan yatırımdır” dedi.
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Hürriyet ve Koştur bilgi aldı
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediye Spor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Uğur Koştur, Mavi Yeşilli kulübün basketbol alt yapısındaki çalışmaları yerinde takip etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz