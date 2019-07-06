Hürriyet ve Koştur bilgi aldı

Antrenörlerden bilgi alan Hürriyet “Spora ve sporcuya olan hassasiyetimizi kısa süre içerisinde herkes net bir şekilde görecek. Spor birimimizdeki arkadaşlarımızın bu anlamdaki çalışmaları ile yakından ilgileniyorum. En büyük yatırım, geleceğimiz, gençlerimize yapılan yatırımdır” dedi.