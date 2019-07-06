Kulüp Başkanı Volkan Elmaser, Başkan Yardımcısı İş İnsanı Erman Ceylan, yöneticiler Şaban Erenoğlu ve Serkan Eşsiz’in yer aldığı buluşmada Yavuzsporlu kurmaylar Aygün’e görevinde başarı dilerken, Aygün de Derince ekibine ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dün 23:03 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 15:05 TSİ
Yavuzspor’dan Aygün’e ziyaret
İlimizin ve Derince İlçe’nin başarılı kulüplerinden Yavuzspor, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz