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Dün 23:03 TSİ- Spor G: Dün 15:05 TSİ

Yavuzspor’dan Aygün’e ziyaret

İlimizin ve Derince İlçe’nin başarılı kulüplerinden Yavuzspor, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti.

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Kulüp Başkanı Volkan Elmaser, Başkan Yardımcısı İş İnsanı Erman Ceylan, yöneticiler Şaban Erenoğlu ve Serkan Eşsiz’in yer aldığı buluşmada Yavuzsporlu kurmaylar Aygün’e görevinde başarı dilerken, Aygün de Derince ekibine ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dün 23:03 TSİ - Spor

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