Esnaftan, birliğe protokol tepkisi!

Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında imzalanan, “Antikkapı’da İndirim Protokolü” tartışmalara neden oldu. Özel olarak düğün salonu işleten dükkan ve kafeterya sahipleri, belediye ile yarışamadıklarını, bu yüzden fiyatlarda eşitliğe gidilmesi gerektiğini savunurken, protokolü olumlu bulan esnaf da, özel düğün salonlarının pahalı olmasından yakınarak, anlaşmanın faydalı olduğunu dile getirdi.

“2 BİN LİRA İNDİRİM”

Öte yandan Büyükşehir ile birlik arasındaki protokolün içeriği de belli oldu. Buna göre, odadan alınan esnaf belgesi ile Antikkapı’ya giden vatandaşlar, düğünden çıkan masraftan 2 bin lira indirim sağlayacaklar. Protokolü eleştiren isimlerden Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi Eray Batur, belediyenin en güzel yerleri aldığı bilgisini paylaştı.

“FİYAT DENGESİ SAĞLANMALI”

Ticari olarak da bilgiler paylaşan Batur, “Bir şahıs, gidip deniz kenarında yer istese, orayı döndürmeye kalksa bunu kolay başaramaz. Üstelik belediye, alımlarını da ucuz şekilde yapıyor. Belediye bu yerlere ihale yapmalı, özel sektörü desteklemeli. Aksi takdirde belediye ile yarışamıyoruz, orantısız bir güç var. Biz bu tarz protokollerin imzalanmasına karşı değiliz, ama fiyat dengesi sağlanmalı. Bu olmazsa durum orta ölçekli üreticiyi etkiler” dedi.

“PROTOKOLÜ HERKES YAPTI”

Protokolün imzalanması konusunda esnaftan talep aldıklarını aktaran Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ise, “Yaz aylarına geldik, ciddi bir düğün salonu sıkıntısı var. Esnaf bize, ‘Herkesin protokolü var, bizim niye yok’ talebiyle geldi. Herkesin yaptığını öğrendikten sonra protokolde karar kıldık. Yaptığımız protokolü sadece tüm esnafı kapsayacak şekilde oldu” diye konuştu.

“ZORLA ANTİKKAPI’YA GİDİN DEMİYORUZ”

Kötü bir uygulama yapmadıklarını dile getiren Durmuş, “Düğün salonu sahipleri ile de sürekli iletişim halindeyiz. Kimseden konu hakkında ters dönüş almadık. Bizler de belediye eli ile ticaret yapılmasına karşıyız, ama bir sıkıntı var ise esnafımızın lehine çözmek bizim görevimizdir. Biz zorla gidin düğününüzü Antikkapı’da da yapın demiyoruz. Böyle bir protokol imzaladık, isteyen gidip kullanabilir. Bunda kötü bir şey yok” ifadelerini kullandı.