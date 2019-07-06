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Atatürk'ün ordusunda Atartürk sürgünü

Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul'da Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organizasyonunda düzenlenen 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı anma etkinliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yok sayılmak istenmesi üzerine tepki gösterip katıldığı programı terk eden İstanbul Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül’ün Hatay’a tayin edilmesini İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan meclis gündemine getirildi.
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ANAFARTALAR KAHRAMANININ VE ÇANAKKALE SAVAŞININ KÜÇÜMSENMESİ KABUL EDİLEMEZ

25 Nisan 1915’te Arıburnu taaruzunda gösterdiği başarıdan dolayı Arıburnu Kuvvetler Komutanlığı’na ve sonrasında Anafartalar Grup Komutanlığı’na getirilen, 16 Mayıs 1915’e kadar bölgedeki tüm kuvvetleri tek başına komuta eden Mustafa Kemal Atatürk’ün adının katıldığı etkinlikte anılmaması üzerine tepki gösteren ve salonu terkeden Albay Önder İrevül’ün Hatay’a tayin edilmesine İYİ Partili Türkkan’dan tepki geldi.

Türkkan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.

Türkkan önergesindeki sorular ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geldiği içler acısı hali ortaya çıkardı. Albay Önder İrevül’ün Hatay’a sürülmesini ve Albay İrevül’ün sosyal medyadan yaşadıklarını aktarması üzerine Türkkan Bakan Hulusi Akar’a TSK’nın hiçbir karışı birbirinden ayırt etmemesi gereken vatan toprakları için Hatay’ın neden bir cezalandırma yeri olarak seçildiğini sordu.

ATATÜRK’E SAHİP ÇIKMAK TSK TARAFINDAN DİSİPLİN SUÇU MU?

Türkkan’ın sorduğu bir başka can alıcı soru ise son 17 yıldır giderek artan, haklarında yapılan kara propaganda, algı operasyonları, tarihi gerçeklerin çarptırılıp, farklı ve art niyetli siyasi beklentiler uğruna, TSK’nın minnet ve şükran borcu olduğu TSK’nın ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hakkında Milli Savunma Bakanlığı’nın ne düşündüğü oldu.

Yapılan yeni düzenlemeler ve Hulusi Akar’ın Milli savunma Bakanı olması ile FETÖ tehlikesinden arındırılmaya çalışılan ancak bu sefer de siyasallaştığı söylenen TSK hakkında halkın endişesini dile getiren Türkkan, Albay Önder İrevül’ün aziz kahramanlarımızın hatırasına yapılan saygısızlığa tepki göstermesinin TSK’nın görüşüne aykırılık mı taşıyıp taşımadığını sordu.

Türkkan, Albay Önder İrevül’ün ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına sahip çıkmasının TSK tarafından nasıl bir disiplin suçu olarak ele alındığı sorusuna da önergesinde cevap istedi.

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