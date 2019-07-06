AKP'den başkanlık sistemi yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AKP'nin Sütlüce'de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00'de başlayan yaklaşık 4 saat sürdü.

MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞME DEVAM EDECEK

Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki Çarşamba ve Perşembe günleri milletvekilleriyle görüşmeye devam edeceğini ve gerçekleştirilen görüşmelerde Erdoğan'ın iç ve dış politika ile ilgili de açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

SİSTEMDE REVİZYON İDDİASINA YANIT

Çelik, birinci yılı dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU SİSTEMİ ALMIŞSA BU SİSTEMİ KULLANACAKTIR"

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili görüşlerini dile getiren AKP Sözcüsü Çelik, "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır" şeklinde konuştu.