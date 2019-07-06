Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:40 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:42 TSİ

AKP'den başkanlık sistemi yorumu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili iddialara yanıt verdi. Çelik, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. AKP'nin Sütlüce'de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00'de başlayan yaklaşık 4 saat sürdü.

MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞME DEVAM EDECEK

Toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki Çarşamba ve Perşembe günleri milletvekilleriyle görüşmeye devam edeceğini ve gerçekleştirilen görüşmelerde Erdoğan'ın iç ve dış politika ile ilgili de açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

SİSTEMDE REVİZYON İDDİASINA YANIT

Çelik, birinci yılı dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU SİSTEMİ ALMIŞSA BU SİSTEMİ KULLANACAKTIR"

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili görüşlerini dile getiren AKP Sözcüsü Çelik, "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır" şeklinde konuştu.

Bugün 15:40 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Allah, Mehmet Aras’a öyle söylemiş! mask
Allah, Mehmet Aras’a öyle söylemiş!
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili.. mask
İşte Ali Babacan'ın ekibindeki Kocaelili..
Köksal Ayabakan danışman oldu mask
Köksal Ayabakan danışman oldu
CHP meclis üyesi istifa etti mask
CHP meclis üyesi istifa etti
İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı! mask
İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı!
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı mask
Yeni partinin kuruluş tarihi açıklandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı mask
İzmit'te su kesintisi olacak. İSU vatandaşı uyardı
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Şayir: Dilovası il olmalı mask
Şayir: Dilovası il olmalı
İntiharın nedeni belli oldu mask
İntiharın nedeni belli oldu

GALERİ

Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır mask
Burası Ege’de bir kanyon değil Diyarbakır
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL