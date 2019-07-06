İlimtepe Kullar’da kadro şu an için 19 kişi

Genç teknik adam Murat Son ideal kadroyu belirleme çabaları devam ederken, Kırmızı Siyahlılarda yeni transferler ve yol ayrılıklarının da yaşanması söz konusu. Kendi tesislerinde 25 Temmuz’da sezonu açacak olan İlimtepe Kullar’da hedef bu yıl beklemeden 3. Lig’e adını yazdırmak. Ali KÖKSAL – Özel Haber

İLİMTEPE KULLARSPOR’UN KADROSU

Aydın Pir – Kaleci – Kullarspor

Tayyip Talha Mutlu – Stoper – Kullarspor

Hasan Sukuşu – Stoper – Kullarspor

Çağrıhan Ağaç – Orta saha – Kullarspor

Ömer Yazgan – Orta Saha – Kullarspor

Batınalp Tunçel – Orta Saha – Kullarspor

Mustafa Yıldız – Sağ Kanat – Kullarspor

Sinan Özkan – Stoper – İlimtepe FK

Hüseyin Değer – Sağ Bek – Orta Saha – İlimtepe FK

Eren Kondul – Sol Bek – Sol Açık - İlimtepe FK

Beratcan Altınova – Forvet - İlimtepe FK

Önder Tiryaki – Kaleci - Çilimli Belediye

Ercan Yaşa – Sağ Bek - Doğantepe

Eray Doğan – Orta Saha - Çorlu 1947

Semih Şaşmaz – Santrafor – İhsaniyespor

Samet Pişkin – Orta Saha – Derbent

Olgun Ümit Yılmaz – Sol Bek – Pendikspor

Behlül Civelek – Orta Saha – Kepez Belediye

Ali Osman Yıldırım – Forvet – İzmit FK

Not: Kadroda güncellemeler olacaktır.