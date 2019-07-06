İlimtepe Kullar’da kadro şu an için 19 kişi

Genç teknik adam Murat Son ideal kadroyu belirleme çabaları devam ederken, Kırmızı Siyahlılarda yeni transferler ve yol ayrılıklarının da yaşanması söz konusu. Kendi tesislerinde 25 Temmuz’da sezonu açacak olan İlimtepe Kullar’da hedef bu yıl beklemeden 3. Lig’e adını yazdırmak. Ali KÖKSAL – Özel Haber
İLİMTEPE KULLARSPOR’UN KADROSU
Aydın Pir – Kaleci – Kullarspor
Tayyip Talha Mutlu – Stoper – Kullarspor
Hasan Sukuşu – Stoper – Kullarspor
Çağrıhan Ağaç – Orta saha – Kullarspor
Ömer Yazgan – Orta Saha – Kullarspor
Batınalp Tunçel – Orta Saha – Kullarspor
Mustafa Yıldız – Sağ Kanat – Kullarspor
Sinan Özkan – Stoper – İlimtepe FK
Hüseyin Değer – Sağ Bek – Orta Saha – İlimtepe FK
Eren Kondul – Sol Bek – Sol Açık - İlimtepe FK
Beratcan Altınova – Forvet - İlimtepe FK
Önder Tiryaki – Kaleci - Çilimli Belediye
Ercan Yaşa – Sağ Bek - Doğantepe
Eray Doğan – Orta Saha - Çorlu 1947
Semih Şaşmaz – Santrafor – İhsaniyespor
Samet Pişkin – Orta Saha – Derbent
Olgun Ümit Yılmaz – Sol Bek – Pendikspor
Behlül Civelek – Orta Saha – Kepez Belediye
Ali Osman Yıldırım – Forvet – İzmit FK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz