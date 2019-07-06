Kartepe Kupası finali Kocaeli Stadı’nda

Organizasyonun kura çekimi Salı akşamı Kartepe’de yer alan Necip Fazıl Kısakürek Kongre Salonu’nda gerçekleşecek. 30 yaş üzerinde futbolcuların yer alabileceği turnuvanın maçlarıDerbent Stadı’ndaoynanacak.Grupların 2’si beşli, ikisi de 4’lü olacak. Günde iki maç oynanacak ve mücadeleler büyük ihtimalle 17.00 ve 19.00’da başlayacak. Ahmet AKAY
KARTEPE KUPASI’NA KATILACAK TAKIMLAR
Köseköy Ateşspor
Arslanbey Organize Sanayi
Acısupor
Avluburunspor
Balabanspor
Büyük Derbent
Eşmespor
Kartepe Belediyespor
Karatepe Gençlerbirliği
Kartepespor
Nusretiyespor A
Nusretiyespor B
Suadiyespor
Sarımeşespor
Şirinsulhiye
Uzuntarlaspor
Uzunçiftlikspor
Uzuntarla Belediye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz