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Bugün 16:57 TSİ- Spor

Gölcükspor’da teknik adam bilmecesi

Hüseyin Çardak’ın başkanlığında yeni bir yönetim ile sezona başlayan Gölcükspor’da çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Çardak ön planda teknik adamı belirleyecek ve ardından transfer çalışmalarına başlayacak.
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KÖRFEZ’DEKİ GENÇLER GELİYOR

Kırmızı Siyahlı ekipte yönetim kurulu Tunahan Akdoğan, Tufan Daş, Fadıl Kurt, Telat Özden ve Tuğrul Metin gibi isimleri gündemine aldı. Ancak belirsizlik devam ederken bir yandan da süre daralıyor. Yönetimin sağlık bir karar vererek bir an önce bu konuyu çözümlemesi gerekiyor. Öte yandan geride bıraktığımız sezon Körfez Spor Kulübü’nde forma giyen ve takımın iskeletini oluşturan İzmitli yetenekli gençlerin Gölcükspor’a transfer edilebileceği öğrenildi. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 16:57 TSİ - Spor

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