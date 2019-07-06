Aykut Öngel, Maşukiyespor’da

Kocaelispor’un eski kanat oyuncularından, son olarak Suadiyespor forması giyen Aykut Öngel, Sarı Kırmızılı ekip ile anlaştı. Futbolcunun transferinde ilimizin saygın iş insanlarından, Şelale Restoran sahibi Özgür Alpay’ın büyük bir katkısı olduğu öğrenildi. Aykut, Maşukiyespor camiasını mahcup etmemek ve sezon sonunda şampiyonluk yaşamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.