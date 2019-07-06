Ömer Yıldırım, Bartın’da çok iyi bir sezon geçirdi

İlimizin genç ve başarılı stoperlerinden Ömer Yıldırım geride bıraktığımız sezonu çok iyi geçirdi. Bölgesel Amatör Lig takımlarından Bartınspor’da tüm sezon forma giyen Ömer, birçok takımın radarına takıldı. 1999 İzmit doğumlu futbolcu güçlü fiziğe sahip ve oldukça çabuk. 1.85 boyundaki futbolcu oyun zekası ile öne çıkarken, teknik kapasitesinin yüksekliği, havadan ve yerden sağlam oynama becerisinin yanında pes etmeyen bir yapıya sahip. Futbola 11 yaşında Kağıtspor’da başlayan Ömer, Körfez Spor Kulübü, Kardemir Karabükspor, Alanyaspor ve Kastamonu Özel İdarespor’da da başarı ile forma giydi.