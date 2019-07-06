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Korukır ve ekibi için uykusuz günler başlıyor!

Kocaelispor’da teknik direktör Engin Korukır ve ekibi için uykusuz günler hafta arasında başlıyor. Mersin’de kayınvalidesinin yanında olan deneyimli teknik adam hafta içinde İzmit’e dönecek ve ekibi ile sıkı bir periyoda başlayacak. 14 Temmuz’da sezonu Kartepe’de açacak olan Korukır özellikle transfer konusunda çok ciddi bir tavır sergiliyor ve işini şansa bırakmak istemiyor.
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TRANSFERİN ÖNÜ AÇILIRSA ÇOK SÜRMEZ

14 Temmuz’da Kartepe’deki 21 günlük kampı başlayacak olan Kocaelispor’daEngin Korukır günde 3 antrenman yapacak. Deneyimli teknik adam transfer yasağının kalkması ile birlikte yeni isimlerin takıma katılmasının uzun sürmeyeceğini belirtti ve şu şekilde konuştu: Başkanımız Hüseyin Üzülmez ve yönetim kurulumuz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Çok zorlu bir süreci yönetmeye çalışıyorlar. Her birine kolaylıklar diliyoruz.

İŞLEYİŞ BU ŞEKİLDE OLMALI

Transfer yasağı kalkarsa takıma kazandıracağımız isimlerin kadroya katılması uzun sürmez. Tabii ki transfer konusu çok hassas bir konu. Şu an transfer üzerine bir şey konuşamam. Zaten şöyle bir şey var. Teknik direktör kimleri aldığını ya da alacağını söylemez. Bir rapor tutar, bu raporu yönetime sunar, yönetim bütçesine göre transferleri getirir ve basın sözcüsü de kamuoyunu bilgilendirir. Kısacası işleyiş bu şekilde olmalı. 

TABİİ Kİ BİR LİSTEM VAR

Telefonum gün boyu susmuyor. Bu doğaldır. Futbolcu isimleri yazılıyor, çiziliyor. Bu da normaldir. Her teknik adamın olduğu gibi benim de listem var. Zaman zaman bana öyle isimlerle geliniyor ki, inanın o futbolcuyu tanımıyorum bile. Gündemimizde net bir isim şu an yok. Ki olsa dahi bunun için benden bilgi alma durumu söz konusu da olmaz. Dediğim gibi, bunu bir sisteme koymamız lazım.

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