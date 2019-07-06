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Yürüyüş yoluna bırakılan tarihi kalıntı kaldırıldı

Darıca'da yürüyüş yolunu kapatmak için konulan taşlar arasından çıkan tarihi kalıntı korumaya alındı.
Yürüyüş yoluna bırakılan tarihi kalıntı kaldırıldı mask
Yürüyüş yoluna bırakılan tarihi kalıntı kaldırıldı mask
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Yalı Mahallesi'nde sahildeki yaya yoluna araç girişini kapatmak için konulan taşların arasındaki bir parçanın üzerinde antik döneme ait yazı olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Darıca Belediyesi ekipleri, Roma Dönemi'nden kaldığı değerlendirilen taşı muhafaza edilmek üzere belediye garajına götürdü.

Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşın müzeye verilmesi için pazartesi günü belediyeye yazı göndereceklerini belirterek, "Taşın üzerinde Grekçe bir metin var, kuvvetle ihtimal Roma Dönemi'ne ait. Yazı o dönemde yaşayan biri tarafından taşın üzerine kazınmış gibi duruyor. Yani bir yapı üzerine yapılan grafiti gibi düşünülebilir." diye konuştu.

Bugün 16:13 TSİ AA Kocaeli- Kültür-Sanat

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