Yürüyüş yoluna bırakılan tarihi kalıntı kaldırıldı

Yalı Mahallesi'nde sahildeki yaya yoluna araç girişini kapatmak için konulan taşların arasındaki bir parçanın üzerinde antik döneme ait yazı olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
Darıca Belediyesi ekipleri, Roma Dönemi'nden kaldığı değerlendirilen taşı muhafaza edilmek üzere belediye garajına götürdü.
Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşın müzeye verilmesi için pazartesi günü belediyeye yazı göndereceklerini belirterek, "Taşın üzerinde Grekçe bir metin var, kuvvetle ihtimal Roma Dönemi'ne ait. Yazı o dönemde yaşayan biri tarafından taşın üzerine kazınmış gibi duruyor. Yani bir yapı üzerine yapılan grafiti gibi düşünülebilir." diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz