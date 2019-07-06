Kocaeli’nin 2018 yılına ait turizm verileri açıklandı. Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde, tesislere geliş, geceleme, ortalama kalış süreci ve doluluk oranlarının ilçelere göre dağılımı belirlendi. Kocaeli’nin 2018 yılı verilerine göre en çok turist çeken ilçesi İzmit olurken, en az turist gelen ilçesi ise Körfez oldu. Kocaeli’de 2018 yılında toplamda 85 bin 585 yabancı turist, 343 bin 177 yerli turist tesislere geldi.

EN ÇOK SUUDİ ARABİSTAN GELİYOR

Turizm verilerinin yanı sıra Kocaeli’ye en çok turist gelen ilk 10 ülke de açıklandı. Kocaeli’ye en çok gelen turistlerde ilk sırada Suudi Arabistan geliyor. Daha sonra ise sırasıyla Almanya, Romanya, ABD, Kuveyt, Kırgızistan, İtalya, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore ülkeleri geliyor. Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kurulması ile birlikte yıllarca yapılamayan kültür varlıklarının envanteri de büyük ölçüde tamamlandı. Selin BECER