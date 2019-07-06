Fen lisesinden dünya birinciliğine

Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Akif Kaya, lise öğrencilerini bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla OKSEF(Oğuzhan Özkaya Educatio- Karademir Science Energy Engineering Fair) tarafından İzmir’de düzenlenen yarışmada önemli bir başarı elde etti. 26 ülkeden 30 projenin katıldığı yarışmaya, “Bilgegöz” projesi ile katılan Kaya, Kocaeli’ye dünya birincisi olarak geri döndü. Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Akif Kaya, İzmir’de aldığı derece ile OKSEF’in de üyesi olduğu uluslarası bir kuruluş tarafından Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek festivallere katılma imkanı yakaladı. Festivallerde, yine mühendislik alanında projeler yarışacak.

BABASI KOÜ’DE DOÇENT

Babası Doç Dr. Mehmet Kaya, Kocaeli Üniversitesi Uzay ve Havacılık Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olan Ahmet Akif’in annesi ise ev hanımı. Ahmet Akif’in başarısında anne ve babasının önemli bir payı olduğunu söyleyen Kocaeli Fen Lisesi Müdürü Mesut Tekin, “Ahmet Akif okulumuza geldiğinde sessiz sakin bir öğrenciydi. Fakat Akif’in yeteneğini bizler, özellikle hocalarımız görebiliyordu. Zamanla Akif ile daha fazla ilgilenmeye başlayan, Bilgisayar Öğretmenimiz İrfan Kaya kodlama ve yazılım konusunda Akif’e yardımcı oldu. Biyoloji öğretmenimiz Şadiye Özdemir de, öğrencimizi çalışmalarında destekleyerek, bugün tüm Türkiye’nin konuştuğu “Bilgegöz” adlı projenin ortaya çıkmasına katkı sağladılar. İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz ve Kaymakamımızın da çok desteği var, onlara da teşşekür ederiz” dedi.

“HOCALARIM ÇOK DESTEK VERDİ”

Başarısında hocalarının ve ailesinin büyük emeği olduğunu söyleyen Ahmet Akif Kaya ise, “Projeye başlarken ve devam ederek hocalarım büyük destek verdiler. Ailem de ellerinden gelen tüm imkanları seferber etti. Bana bu yolda destek veren herkese teşekkür ederim. Umarım bundan sonra daha önemli projeler hayata geçirerek, ülkemize faydalı oluruz” ifadelerini kullandı.

ROBOT İLE DE BİRİNCİ OLDU

Ahmet Akif Kaya’nın daha önce katıldığı İNSPO 2018'de, " Tashımasu" adlı robotu ile Türkiye birinciliği elde ettiği öğrenilirken, 2019 TÜBİTAK Liseler arası Proje Yarışması’nda da üçüncülük aldığı kaydedildi. Ahmet Akif Kaya’nın ingilizce sunum yapabilecek düzeyde bir öğrenci olduğunu belirten öğretmenleri, Ahmet Akif’in iyi bir üniversite eğitimi almasından sonra Türkiye’nin yeni Aziz Sancarı olabileceğini aktardı. Üniversite sınavı hazırlanmasından dolayı endişe eden Ahmet Akif’e, müdürü Mesut Tekin ve öğretmenlerinde de tam destek geldi. Tekin, Akif’in Bilgegöz projesine başlamadan önce endişelerinin olduğunu ve, “Hocam TYT çalışmalarım yarıda kalabilir” dediğini, kendilerinin de Akif’e, biz sana istediğin hocadan özel ders imkanı sağlayacağız” dediği öğrenildi.

BİLGEGÖZ NE İŞE YARIYOR?

Projesi ile dünya birinciliği unvanını elde eden Ahmet Akif Kaya’nın, “Bilgegöz” adlı projesi, engelli yurttaşların hayatını kolaylaştırıyor. Bilgegöz projesinde, koluna saat, kulağına ise küçük bir çip takan engelli birey, saatten gelen talimatlar doğrultusunda yolunu rahatlıkla bulabiliyor. Projenin ihtiyaçtan doğdunu belirten proje öğretmenleri ve Ahmet Akif Kaya, özel bireylerin toplumdaki farkındalık bireylerinin artırılması konusunda gereken çalışmaların hayata geçirilmesine vurgu yaptı. Barış Yahya Çinçin