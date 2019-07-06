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Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi merak konusu oldu. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini ne zaman alacağını araştırıyor. İkramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla emeklilerin gözü bayram ikramiyesi haberlerinde. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte emeklilere yatacak olan ikramiye miktarı ve tarihi araştırılmaya başlandı. Yılda iki kez verilen ikramiye bayram öncesi dağıtılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

- SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular,

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

YENİ EMEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEKLER Mİ?

2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Bugün 17:11 TSİ - Ekonomi

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