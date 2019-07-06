Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çabaları devam ediyor. Yeşil Siyahlıların, Süper Lig döneminde teknik adamlığını yapan Yılmaz Vural ile sorunlu dosya da ortadan kalktı. İzmit Çeşme’de yöneticiler ve eski başkan Serhan Gürkan ile görüşen Vural, Kocaelispor ile anlaştı ve büyük bir dosya daha çözüme kavuşmuş oldu.
Bugün 17:46 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:50 TSİ
Yılmaz Vural tamam
Kocaelispor'da transfer yasağının kalkması için önemli bir engel daha aşıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz