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Yılmaz Vural tamam

Kocaelispor'da transfer yasağının kalkması için önemli bir engel daha aşıldı.

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Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çabaları devam ediyor. Yeşil Siyahlıların, Süper Lig döneminde teknik adamlığını yapan Yılmaz Vural ile sorunlu dosya da ortadan kalktı. İzmit Çeşme’de yöneticiler ve eski başkan Serhan Gürkan ile görüşen Vural, Kocaelispor ile anlaştı ve büyük bir dosya daha çözüme kavuşmuş oldu.

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