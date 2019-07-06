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650 bin TL'yi çalmak isterken yakalandı

Darıca'da, motosikletli A.Y., ödeme yapmak için TIR parkına giden firma sahibinin aracının camını kırarak içinde 650 bin TL bulunan çantayı çaldı. Kaçmaya çalışan A.Y., firma sahibi ve çevredekiler tarafından yakalandı. A.Y.'nin ifadesinde soygunu birlikte planladığını söylediği 3 kişi de gözaltına alındı.
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Olay, dün akşam saatlerinde, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Demir fabrikasına hurda temininde bulunan taşeron firmanın sahibi S.T. ve çalışanı H.B., TIR parkında hurda getirenlere para ödeyeceği sırada A.Y. motosikletle geldi. A.Y., tabancayla S.T.  ve H.B.'nin aracının arka camını kırıp, arka koltukta bulunan para dolu çantayı aldı. İçinde 650 bin TL olan çantayla kaçmaya çalışan A.Y., firma sahibi, çalışanı ve TIR parkındaki sürücüler tarafından yakalandı. Haber verilmesi üzerine gelen polis, parayı çalmaya çalışan A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y. ifadesinde soygunu S.P., E.Ö. ve M.T. ile birlikte planladıklarını söyledi. İfade üzerine, polis 3 kişiyi de gözaltına aldı. 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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