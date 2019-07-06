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Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu

Eski bakan Osman Pepe döneminde bakanlık müsteşarlığı yapan Bünyamin Karaca, Yahyakaptan'daki evinde ölü olarak bulundu
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Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker döneminde belediye başkan yardımcılığı yapan, Osman Pepe'nin bakanlığı döneminde ise bakanlik müsteşarı görevini yürüten Bünyamin Karaca, Yahyakaptan'daki evinde ölü olarak bulundu. Karacan'ın kendini apartman boşluğuna bırakarak intihar ettiği iddia edilirken, Osman Pepe'nin haberi alır almaz İzmit'e geldiği öğrenildi. 

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