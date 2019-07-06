Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker döneminde belediye başkan yardımcılığı yapan, Osman Pepe'nin bakanlığı döneminde ise bakanlik müsteşarı görevini yürüten Bünyamin Karaca, Yahyakaptan'daki evinde ölü olarak bulundu. Karacan'ın kendini apartman boşluğuna bırakarak intihar ettiği iddia edilirken, Osman Pepe'nin haberi alır almaz İzmit'e geldiği öğrenildi.
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Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu
Eski bakan Osman Pepe döneminde bakanlık müsteşarlığı yapan Bünyamin Karaca, Yahyakaptan'daki evinde ölü olarak bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz