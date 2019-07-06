2019-2020 TFF 2 ve 3. Lig kura çekimi 10 Temmuz Çarşamba günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Dün 22:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 00:39 TSİ
2 ve 3'üncü lig kuraları 10 Temmuz'da
Türkiye Futbol ikinci ve üçüncü liglerinin kura çekim tarihleri belli oldu. Kura çekimleri 10 Temmuz'da yapılacak
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz