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2 ve 3'üncü lig kuraları 10 Temmuz'da

Türkiye Futbol ikinci ve üçüncü liglerinin kura çekim tarihleri belli oldu. Kura çekimleri 10 Temmuz'da yapılacak
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2019-2020 TFF 2 ve 3. Lig kura çekimi 10 Temmuz Çarşamba günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. 

Dün 22:55 TSİ - Spor

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