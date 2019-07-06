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Gölcükspor'un yeni hocası Taner Gülleri

Gölcükspor'da hoca arayışları son buldu. Taner Gülleri Gölcük'ün yeni hocası oldu.
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Geçtiğimiz hafta genel gerçekleşen olağan üstü genel kurulun ardından başkanlığa Hüseyin Çardak’ın geldiği Gölcükspor’da yeni teknik adam belli oldu. Kırmızı Siyahlı yönetim tanıdık bir ismi, Taner Gülleri’yi takımın başına getirdi. Kocaelispor’un Süper Lig’e çıktığı 2007-2008 sezonunda gol kralı olan ve Süper Lig’de de Milan Baros’un ardından en fazla golü atan futbolcu olan Taner Gülleri son olarak Kartalspor’u çalıştırdı ve teknik adam olarak Kocaelispor’a da rakip oldu. Gülleri daha önce Göztepe ve Kahramanmaraşspor’da da görev aldı.

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