Geçtiğimiz hafta genel gerçekleşen olağan üstü genel kurulun ardından başkanlığa Hüseyin Çardak’ın geldiği Gölcükspor’da yeni teknik adam belli oldu. Kırmızı Siyahlı yönetim tanıdık bir ismi, Taner Gülleri’yi takımın başına getirdi. Kocaelispor’un Süper Lig’e çıktığı 2007-2008 sezonunda gol kralı olan ve Süper Lig’de de Milan Baros’un ardından en fazla golü atan futbolcu olan Taner Gülleri son olarak Kartalspor’u çalıştırdı ve teknik adam olarak Kocaelispor’a da rakip oldu. Gülleri daha önce Göztepe ve Kahramanmaraşspor’da da görev aldı.
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Gölcükspor'un yeni hocası Taner Gülleri
Gölcükspor'da hoca arayışları son buldu. Taner Gülleri Gölcük'ün yeni hocası oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz