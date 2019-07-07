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TIR arızalandı D130 Karayolu kilitlendi

Gölcük ilçesi D130 Karayolu’nda dönüş yapmak isterken, tır ile bağlantısı kopan dorse yolu trafiğe kapattı. 15 kilometre kuyruğun oluştuğu yol, 2 saat sonra trafiğe açılabildi.
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Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Kurtuluş Bulvarı bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Kocaeli’nin Gölcük ilçesine getirdiği kurbanlık koyunları indiren Halil K., idaresindeki tır ile Kurtuluş Bulvarı’ndan D130 Karayolu’na çıkmak istedi. Dorsenin uzunluğu nedeni ile yolda dönemeyen tırın dorse bağlantısı koptu. Yaşanan olay sonrasında D130 Karayolu İzmit istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dorsenin kaldırılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten sağlanmaya çalışıldı.

Yaşanan olay nedeni ile yolda yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluştu. Saatlerce yolun trafiğe açılmasını bekleyen sürücüler ise duruma tepki gösterdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından dorse, vinç yardımı ile kaldırılabildi. Dorsenin kaldırılmasının ardından trafiğe açılan yolda trafik normale döndü.

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