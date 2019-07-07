Fırıncılarda ekmeğe zam hazırlığı

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, iki büyük şehir Ankara ve İstanbul'un ardından kendilerinin de ekmeğe zam için hazırlık yaptığını, bunun içinde Vali Hüseyin Aksoy'dan randevu aldıklarını söyledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sarı, "Her şeye zam geldi. Ekmeğe de zam talep ediyoruz"dedi.