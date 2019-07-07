Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, iki büyük şehir Ankara ve İstanbul'un ardından kendilerinin de ekmeğe zam için hazırlık yaptığını, bunun içinde Vali Hüseyin Aksoy'dan randevu aldıklarını söyledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sarı, "Her şeye zam geldi. Ekmeğe de zam talep ediyoruz"dedi.
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Fırıncılarda ekmeğe zam hazırlığı
Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, İstanbul ve Ankara'dan sonra kendilerinin de ekmeğe zam için hazırlık yaptıklarını söyledi
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Yorumlar
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Cafer Güneş - Siz eksik kalmayın tabii.canı sıkılan fırın açıyor.halk ekmek 1 liraya satıyor ekmeği.keşke halk ekmek olayı et ve balık kurumu gibi her şehirde olsa. ne hikmetse bu fırıncıların isteklerini geri çeviremiyor.ALLAH böyle fırsatçılara fırsat vermesin.
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