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Görme engelli judocu yine zirvede

Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu görme engelli judocu Zeynep Çelik Aydın ABDdeki olimpiyat elemelerinde altın madalya kazandı
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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Amerika Birleşik Devletlerinin Indiana kentinde gerçekleştirilen Olimpiyat elemlerinde Zeynep Çelik Aydın rüzgârı esti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı Judocusu Görme Engelli Zeynep Çelik Aydın düzenlenen olimpiyat elemelerinin ABD ayağında birinci olarak altın madalya kazandı. Başarılı Judocu Zeynep daha önce düzenlenen olimpiyat elemelerinde topladığı puanlarla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantilemişti.

YILIN SPORCUSU

Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreninde yılın sporcusu ödülüne layık görülen Avrupa ve Dünya Şampiyonu Zeynep Çelik Aydın istikrarlı yükselişini devam ettiriyor. Başarılı sporcu 100lerce judocunun mücadele ettiği Indianadaki olimpiyat elemelerini de zirvede tamamladı.

EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

Elde ettiği başarılı sonuçlar ile şimdiden Olimpiyatlarda altın madalya için favori gösterilen Aydın Indianadaki müsabakadaki final maçında Japon rakibi Junko Hiroseyi daha maçın ilk saniyelerinde ipponla yendi. Elde etiği bu başarı ile birlikte 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

920 PUAN FARK ARTTI

Zeynep Çelik Aydın bununla da yetinmeyip katıldığı tüm eleme müsabakalarda puan toplamaya devam etti ve dünya sıralamasındaki en yakın rakibine fark attı. Başarılı judocumuz Aydının 1720 puanı varken en yakın rakibinin 800 puanı bulunuyor.

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